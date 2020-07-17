قسد تكشف حصيلة عمليات اليوم الأول للمرحلة الثانية من حملة ردع الإرهاب

وجاء ذلك عبر بين نشره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أعلنت فيها عن حصيلة عمليات التمشيط خلال اليوم الأول من حملة "ردع الإرهاب" في ريف دير الزور، وقال في البيان:

"منذ صباح اليوم تستمر المرحلة الثانية لحملة (ردع الإرهاب) التي تنفذها قواتنا بالتعاون مع التحالف الدولي في مناطق دير الزور لتعقب وملاحقة إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي.

الحملة التي استهدفت أوكار الإرهابيين والمشتبه بهم نفذت مجموعة عمليات اقتحام واعتقال في بلدتي البصيرة والشحيل في الريف الشمالي لدير الزور حيث ألقي القبض على العديد من المشتبه بهم وتمت مصادرة أسلحة وذخائر.

الأسلحة التي تمت مصادرتها عبارة عن أسلحة فردية رشاشة نوع كلاشينكوف و(BKS) ومسدسات فردية كاتمة للصوت وقواذف (RBG) بالإضافة إلى كميات من الذخيرة المتنوعة للأسلحة المذكورة واعتقل حتى الآن (٢٤) شخصا بين إرهابي ينتمي للتنظيم و مشتبه بهم

هذا وستستمر الحملة حتى تحقيق الهدف الذي انطلقت من أجله".

(ل)

ANHA