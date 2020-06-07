وجاء ذلك عبر بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، قال فيه:

"تتابع قوات سوريا الديمقراطية عمليات التمشيط والمداهمات على خلايا داعش بشكل جيد ومنتظم بالتنسيق المباشر مع قوات التحالف الدولي المتواجدة على الأرض برفقة مقاتلي قسد والحماية الجوية من قبل الطيران الحربي .

المساحة الجغرافية التي تم تمشيطها في اليوم الرابع (30) كم طولاً و ( 60) كم عرضاً شملت ( 15) قرية . كما وداهمت قوات الكوماندوس ( 10) نقاط ومن خلال العمليات التمشيط والمداهمات تم إلقاء القبض على (12) إرهابياً ومشتبه.

واستولت قواتنا على عدد من الأسلحة المتنوعة أثناء حملة.

(ل)

ANHA