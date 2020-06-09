وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيانه:

"مازالت قوات سوريا الديمقراطية وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي برّاً وجوّاً تكمل عمليات التمشيط والمداهمة في المناطق الصحراوية والقرى الموجودة فيها وبالتنسيق أيضاً مع الجانب العراقي على خط الحدود .

المساحة الجغرافية التي تم تمشيطها (70) كم طولاً و ( 80 ) كم عرضاً وصولاً إلى الحدود العراقية، حيث تمّ تمشيط عدد من القرى.

كما وداهمت قوات الكوماندوس وقوات التحالف ( 6 ) مواقع لخلايا إرهابية.

وخلال عمليات المداهمة والتمشيط أُلقي القبض على (14 ) إرهابياً ومشتبه به بالتعامل مع الخلايا واستولت على كمّيات من الأسلحة المتنوعة.

كما وتعرّضت فرقة عسكرية كانت تقوم بالتمشيط لمقاومة من قبل إحدى الخلايا وإطلاق نار ولكن تعاملت قواتنا معها بشكل عسكري، وتمّت السيطرة على الوضع وإلقاء القبض على مطلقي النار بدون وجود خسائر أو إصابات من قبل قواتنا.

(ل)

ANHA