قسد تكشف عن سجلي مقاتلين استشهدا في معارك المقاومة بعين عيسى

جاء ذلك في بيان نشره المركز، اليوم، على الموقع الرسمي للقوات.

ونصّ البيان على:

"ازدادت هجمات مرتزقة جيش الاحتلال التركي، خلال الأيام القليلة الماضية، على محيط بلدة عين عيسى، مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة.

إلا أن المقاومة البطولية لمقاتلينا في صد الهجمات الشرسة حالت دون تقدم المرتزقة، أو سيطرتهم على نقاط جديدة.

وخلال تصدي مقاتلينا لهجمات المرتزقة وقعت اشتباكات عنيفة ارتقى خلالها اثنان من مقاتلينا إلى مرتبة الشهادة والشرف بعد أن سطروا أروع أمثلة البطولة والفداء.

ونحن في قوات سوريا الديمقراطية نعاهد الشهداء وذويهم بالسير على خطاهم حتى تحرير آخر شبر، وطرد المرتزقة المحتلين.

وسجل الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: مراد

الاسم الحقيقي: حسن العيسى

اسم الأب: محمد

اسم الأم: زهرة

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى ١٩-٣-٢٠٢١

الاسم الحركي: حبش

الاسم الحقيقي: حسين حبش

اسم الأب: محمد

اسم الأم: صباح

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى ١٩-٣-٢٠٢١".

وتشهد بلدة عيسى منذ نحو 4 أشهر، معارك شرسة بشكل متقطع بين قوت سوريا الديمقراطية التي تدافع عن البلدة، وجيش الاحتلال التركي ومرتزقته الساعين إلى احتلالها، مستخدمين في ذلك مختلف أنواع الأسلحة.

ANHA

