قسد تكشف عن سجل 3 مقاتلين وتجدد العهد بالسير على دربهم

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بياناً، على موقعه الرسمي، كشفت من خلال عن سجل الشهداء روج وشوروش وأبو منار.

وجاء في البيان "مع تكثيف دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها القصف على محيط عين عيسى وقراها، وبعد تصدي قواتنا لمحاولات تسلل المرتزقة إلى مناطقنا، وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.

ارتقى اثنان من مقاتلينا الأبطال إلى مرتبة الشهادة والشرف في منطقة عين عيسى بعد أن رسموا بدمائهم الطاهرة أروع أمثلة البطولة، كما ارتقى شهيد ثالث في مدينة الرقة كان قد أصيب أثناء تحرير مدينة الرقة من إرهابيي داعش".

قوات سوريا الديمقراطية جددت العهد بمواصلة درب الشهداء وقالت" نعاهد الشهداء وذويهم بالمسير على خطاهم حتى طرد المرتزقة من وطننا وتحرير آخر شبر من أراضينا المحتلّة".

وسجل الشهداء حسب البيان:

الاسم الحركي: روج

الاسم الحقيقي: أحمد ستار الثلجان

اسم الأب: عبد الستار

اسم الأم: هجة

مكان وتاريخ الاستشهاد: صوامع قزعلي – قطاع تل أبيض 1/7/2021

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الاسم الحركي: شورش

الاسم الحقيقي: محمد نور أحمد العبد الله

اسم الأب: أحمد

اسم الأم: فرحة

مكان وتاريخ الاستشهاد: عين عيسى 1/7/2021

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الاسم الحركي: أبو منار

الاسم الحقيقي: خالد حسين الكلي

اسم الأب: حسين

اسم الأم: نورة

مكان وتاريخ الاستشهاد: الرقة 1/7/2021

(سـ)