قسد تكشف عدد الشهداء والجرحى جراء هجوم خلايا داعش على سجن الحسكة

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً كشف فيه حصيلة الشهداء والجرحى منذ شن خلايا داعش الهجوم أول أمس على سجن الحسكة، وجاء في البيان:

"منذ الهجوم الأخير لإرهابيي داعش على سجن الحسكة في 20 كانون الثاني الجاري ومقاتلونا يقدمون أعظم صور التضحية في سبيل حماية المنطقة وسكانها والأمن العالمي، حيث منعت تلك التضحيات من نجاح المخطط الإرهابي الخطير بالسيطرة على السجن وفرار أخطر الإرهابيين في العالم منه.

إننا في قوّات سوريا الديمقراطية نستذكر وبفخر 17 من شهدائنا في القوات العسكرية وقوى الأمن الداخلي وكذلك المتطوعين في المؤسسات الخدمية والذين ارتقوا منذ الساعات الأولى وحتى اللحظة أثناء تصديهم لهجمات الإرهابيين ومنع فرار المرتزقة من سجن الصناعة في الحسكة، وكذلك نتمنى الشفاء العاجل لـ 23 من رفاقنا المقاتلين والموظفين المدنيين الذين أُصيبوا أثناء صدّ الهجوم.

دماء شهدائنا مصدر إلهام لكافة مقاتلينا بمواصلة الكفاح ضد تنظيم داعش الإرهابي والداعمين له".

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ANHA