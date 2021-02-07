بحضور وجهاء وشيوخ عشائر الرقّة وعدد من أعضاء المؤسّسات المدنية والعسكرية خرّجت، اليوم، أكاديمية الشهيد عمّار الشيخ دورة جديدة لـ قسد في الرقة، وبلغ عدد المنضمّين إليها 70 متدرّباً.

وامتدت الدورة لـ45 يوماً خضع خلالها المتدرّبون للدروس الفكرية والعسكرية والسياسية، وتدريبات على الأسلحة بأنواعها، الثقيلة منها والخفيفة، وكذلك التدريب على مختلف أنواع الفنون القتالية وخطط الحرب، وكيفية التصدي لأيّ عدوّ محتمل.

وبدأت مراسم التخرّج بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عرض عسكري قدّمه المتخرّجون من الدّورة.

تلا العرض، كلمة القيادي شفغر كوباني، هنّأ في بدايتها المتخرّجين من الدورة، وحثهم على ضرورة العمل لإنجاح مشروع الأمة الديمقراطية، والسير على الدرب الذي رسمه الشهداء والمحافظة على الأمانة التي تركوها، ومحاربة الإرهاب وتحرير الأرض.

كما بارك الشيخ محمد تركي السوعان التخرج على أفراد الدورة خلال كلمة ألقاها باسم وجهاء الرقّة.

(أعـ)

ANHA