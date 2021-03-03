قسد تخرّج دورات تخصصية في الرقة

وأقيمت احتفالية اليوم بتخريج أربع دورات، ثلاث منها دورات تخصصية وأخرى لقادة قسد، وضمت 130 متدربًا، حضرها عدد من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وشيوخ ووجهاء العشائر في الطبقة والرقة.

وتلقى المتدربون الدروس الفكرية والعسكرية ودروسًا على السلاح وتكتيك الحرب وأساليب القيادة.

وبدأ الحضور والمتدربون بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، تلاها عرض عسكري للمتدربين، وكلمة ألقاها قيادي في قسد سفكر كوباني، والذي هنئ المتدربين بانتهاء دورتهم، وأكد على ضرورة الحفاظ على قدسية تضحيات الشهداء، والمحافظة على عهدهم وقسمهم، والعمل على ترسيخ فكر الأمة الديمقراطية الذي يرعب دولة الاحتلال التركي.

وانتهى الحفل بتأدية القسم من قبل المتدربين على أداء واجب الدفاع المشروع ومحاربة الإرهاب وصون شرف الأمة والمحافظة على وحدة أراضي الوطن.

(أعـ)

ANHA