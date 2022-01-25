قسد تجري عمليات دقيقة داخل الأبنية التي يتحصن فيها مرتزقة داعش

تواصل قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي حملات التمشيط داخل أحياء مدينة الحسكة ضد خلايا داعش المهاجمة، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على ٤ مرتزقة خلال حملة التمشيط اليوم.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية في اليوم الـ6 من الهجوم الذي شنه مرتزقة داعش على سجن الصناعة من السيطرة على ٨ كتل من الأبنية وبذلك أحكمت السيطرة على المرتزقة المعتقلين والمهاجمين داخل مبنى السجن.

فيما أطلقت قوات سوريا الديمقراطية عبر مكبرات الصوت نداءات من أجل تسليم المرتزقة أنفسهم للقوات، وفي سياق متصل اشتبكت القوات مع إحدى خلايا داعش فجر اليوم في محيط السجن.

وفي صبيحة اليوم استسلم ٢٥٠ مرتزقاً من خلايا مرتزقة داعش، وممن حملوا السلاح عقب الهجوم ضد قوات سوريا الديمقراطية وبذلك وصل عدد المستسلمين إلى ٥٥٠ مرتزقاً.

كما تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير 9 من الرهائن من قبضة مرتزقة داعش، ممن احتجزهم مرتزقة داعش أثناء الهجوم الذي شنوه، وتمكنت القوات من الوصول إلى مجموعة من حراس السجن الذين أبدوا مقاومة عظيمة، ولم يتسنَّ لنا معرفة العدد.

الآن عمليات قوات سوريا الديمقراطية الدقيقة مستمرة ضد عناصر داعش المتحصنين في عدة كتل من أبنية في السجن.

ومن جهة أخرى تقدم مؤسسات الإدارة الذاتية المواد الأولية للنازحين الذين نزحوا من حيي غويران والزهور عقب هجوم داعش.

(أم)

ANHA