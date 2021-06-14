قسد تحلّ خلافاً بين عائلتين في ديرك دام عشرين عاماً  

وعقدت قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع الوجهاء والأعيان وحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية ديرك جلسة صلح بين عائلة صبري علو وعائلة مصطفى ريزوكي، إثر خلاف عائلي أدّى إلى حالات قتل من الطرفين منذ أكثر من عشرين عاماً، بحضور العشرات من أهالي الناحية ورجال الدين.

بدأت مراسم الصلح بإلقاء عضو علاقات قوات سوريا الديمقراطية محمد بشير حسين كلمة، أشار من خلالها إلى أنّهم: "اليوم مجتمعون لحلّ خلاف بين عائلتين والتأكيد على أخوتهم والعيش السلمي والأهلي".

بعدها ألقت باسم عائلة مصطفى ريزوكي، مزكينة إبراهيم رمضان كلمة، نوّهت من خلالها إلى أنّ: "نهاية الخلافات هي الصلح والعيش بسلام واليوم إيماناً بدماء الشهداء قمنا بحلّ خلافاتنا العائلية مع عائلة صبري علو".

وباسم عائلة صبري علو ألقى حمزة صبري كلمة، أوضح من خلالها أنّ: "الخلافات الداخلية تؤدّي إلى تفكّك المجتمع، وبالتالي تعرّض المنطقة إلى سياسات دولية تهدف إلى كسر إرادة شعب شمال وشرق سوريا".

وبدوره أشاد الشيخ عصام ديرشوي بضرورة الصلح وعيش الأهالي بكافة أديانهم بمحبّة وسلام.

كما أكّد عضو مجلس أعيان العشائر حواس جديع على: "ضرورة حلّ الخلافات والوقوف أمام كافة السياسات التي تحاول تفكيك المجتمع وضرب استقراره، فاليوم تحاول الدولة السورية والتركية زرع الفتن بين شعوب المنطقة، ولكن نؤكّد لهم وللعالم أجمع أنّ شعوب المنطقة لن تنجرّ وراء هذه السياسات".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تم حلّ الخلاف بين العائلتين وعقد الصلح بينهما.

(إ)

ANHA