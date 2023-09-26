قسد تحبط تسلل جديد لمجاميع مسلحة في ريف دير الزور الشرقي

أفاد مراسلونا في دير الزور نقلاً عن مصادر عسكرية ميدانية، بتمكن قواتهم في ساعات متأخرة من ليلة أمس؛ من إحباط محاولة تسلل جديدة للمجاميع المسلحة من الضفة الغربية لنهر الفرات إلى مناطق الريف الشرقي لدير الزور، وأردت العشرات منهم بين قتيل وجريح.

وشهد ريف دير الزور الشرقي يوم أمس، وفقاً لما ذكره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "تسلل مسلحين تابعين للأجهزة الأمنية العائدة للنظام السوري، تحت غطاء من القصف المدفعي العشوائي من مدينة الميادين في الضفة الغربية لنهر الفرات، إلى مناطق في ناحية الذيبان شرق دير الزور".

وقال المركز: "تحاصر قوّاتنا مجموعتين من مسلحين تابعين للأجهزة الأمنية العائدة للنظام السوري في بلدة ذيبان".

وحول أخر التطورات الميدانية، قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لوكالتنا، "مناطق ريف دير الزور الشرقي جميعها تحت سيطرة قواتنا".

وكشف قبل قليل المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على موقعه الرسمي، أن قواتهم تمكنت من طرد المجاميع المسلحة من بلدة ذيبان.

(أم)

ANHA