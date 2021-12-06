قسد تحبط محاولة تسلل لمرتزقة تركيا إلى قرية صكيرو بريف عين عيسى

وكشف المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية عبر بيان عن تفاصيل محاولة التسلل من قبل مرتزقة داعش إلى ريف عين عيسى، وقال المركز في بيانه: "تمكنت قوّاتنا من صدِّ هجوم لمرتزقة الاحتلال التركيّ على قرية “صكيرو” بريف عين عيسى الشرقيّ، وإيقاع عدد من القتلى في صفوفهم".

وأضاف: "وحاول مرتزقة الاحتلال التركيّ التسلّل والتوغل في قرية “صكيرو” في تمام السّاعة السّابعة مساء اليوم، الاثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول، فتصدّت قواتنا لهم، حيث قُتل عدد من المرتزقة، واضطرّ البقية للفرار إلى خطوطهم الخلفيّة.

وبعد فشل محاولة التسلّل؛ عمد المرتزقة إلى استهداف القرية بالأسلحة الثقيلة، تمهيداً لسحب جثث قتلاهم".

وأشار المركز الإعلامي أنه سينشر التفاصيل الكاملة خلال الساعات القادمة.

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