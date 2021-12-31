قسد تحبط هجوماً ومحاولة تسلل لمرتزقة الاحتلال التركي إلى قرية صكيرو بريف عين عيسى

وحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، فقد تمكنت القوات من صدِّ هجوم لمرتزقة الاحتلال التركي على قرية “صكيرو” في ريف عين عيسى الشَّرقي، وحققت إصابات مؤكدة في صفوفهم، حيث حاول مرتزقة الاحتلال التركيّ التسلل والتوغل في قرية “صكيرو”، في تمام الساعة الواحدة ليلاً، فتصدت قوات سوريا الديمقراطية لهم، أصابت عدداً من المرتزقة، فيما لاذ البقية بالفرار.

وقال الموقع "إن الاشتباكات استمرت نصف ساعة تقريباً، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالتزامن مع تحليق مكثّف لطائرات استطلاع الاحتلال التركي فوق خطوط الجبهة".

الجدير بالذكر أن الاحتلال التركي ومرتزقته يفشلون للمرة الثالثة في التوغل والتسلل إلى قرية” صكيرو” خلال 15 يوماً.

(ف)