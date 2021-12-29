قسد تحبط هجوماً على دورية لقواتها في دير الزور ومقتل أحد المهاجمين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانا بهذا الخصوص قال فيه:

"أحبط مقاتلو مجلس هجين العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية مساء اليوم الأربعاء هجوماً نفذه مرتزقان مجهولان يستقلان دراجة نارية في بلدة الجرذي الغربي بريف دير الزور الشرقي، حيث قُتل أحد المهاجمين ووقعت جثته بأيدي مقاتلينا، فيما لاذ الآخر بالفرار والاختباء بين منازل المدنيين.

قواتنا التي أحبطت الهجوم واصلت دورياتها في المنطقة لمتابعة عملياتها في ملاحقة الخلايا الإرهابية، كما تم نقل الجثة إلى المشافي ليتم تشريحها ومعرفة هوية صاحبها.

وهذا هو الهجوم الثاني التي تقوم قواتنا بإحباطه في ريف دير الزور الشرقي خلال يومين".

(ل)

ANHA