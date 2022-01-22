قسد تحبط الهجوم على قرى عين عيسى وتعلن مقتل 5 مرتزقة والاستيلاء على أسلحتهم

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً قال فيه: "أحبطت قوات سوريا الديمقراطية هجوماً برياً نفذه الاحتلال التركي ومرتزقته على قريتي المشيرفة وجهبل شرق عين عيسى صباح اليوم، حيث قُتل خلاله خمسة من المرتزقة جثث اثنين منهم بأيدي قواتنا وينشر المركز الإعلامي مقاطع فيديو توثق تلك الجثث والأسلحة التي تم السيطرة عليها من قبل قواتنا".

كما فقد مدنيان اثنان حياتهما وأصيب سبعة آخرون خلال قصف مدفعي لجيش الاحتلال على القرى المذكورة والطريق الدولي M4.

ويأتي هذا الهجوم بالتزامن مع هجمات أخرى يشنها تنظيم داعش الإرهابي على سجن الحسكة، حيث تواصل قواتنا جهودها في سبيل تأمين المنطقة ومنع عناصر داعش من الفرار".

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ANHA