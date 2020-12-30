قسد تفشل محاولة تسلل لداعش إلى مشفى البصيرة وتعتقل مرتزقين اثنين

وبحسب معلومات حصل عليها مراسلنا من قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، فإن عناصر من خلية تابعة لمرتزقة داعش، تسللت صباح اليوم، إلى مشفى البصيرة العام في ريف دير الزور الشرقي، في محاولة للاستيلاء على معداته وتجهيزاته الطبية.

عملية التسلسل إلى مشفى البصيرة أُفشلت، بعد تدخل دورية مشتركة لقوات سورية الديمقراطية والتحالف الدولي، حيث اشتبكت مع المرتزقة، وأفشلت المحاولة، وتمكنت من إلقاء القبض على مرتزقين اثنين.

ووفق ما نقله مراسلنا، فإن القيادي لم يذكر أي تفاصيل أخرى حول الاشتباكات، أو إن كان هناك قتلى في صفوف المرتزقة أم لا.

(م)

ANHA