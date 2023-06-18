قسد تفرج عن معتقلين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين

الإفراج جاء، تلبية لمطالب شيوخ ووجهاء العشائر في دير الزور، بعد تثبت عدم تلطخ أيديهم بدماء السوريين.

وسملت قوات سوريا الديمقراطية المفرج عنهم ممن ينحدرون من مناطق دير الزور لذويهم بحضور الشيوخ والوجهاء، بينما عملت على تأمين وصول من ليسوا من مناطق شمال وشرق سوريا إلى مناطقهم.

شيخ قبيلة العكيدات، جميل الهفل، قال في لقاء لوكالتنا: "نشكر الإدارة الذاتية على هذه المكرمة وإفراجها عن عدد من المعتقلين من جميع مناطق سوريا وليس فقط من مناطق الإدارة الذاتية".

ولفت الهفل إلى أن الإفراج عن هذه الدفعات من الموقوفين تلبية لطلبات وجهاء المنطقة والفعاليات الاجتماعية، يدلّ على مدى الثقة بين القيادة العسكرية للمنطقة ووجهائها.

واختتم حديثه بالقول: "نشكر قواتنا قوات سوريا الديمقراطية ونثني على جهودها وهذه المبادرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في الإفراج عمن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".

بدوره، أثنى وجيه عشيرة العكيدات نجم النجرس على دور قوات سوريا الديمقراطية في حماية المنطقة وتلبيتها لمطالب العشائر، وأكد أن "مسؤولية كبيرة تقع على عاتق شيوخ ووجهاء وأعيان المنطقة لكونهم يمثلون شرائح المجتمع، وعليهم مساندة القوات في حفظ الأمن والأمان".

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية أفرجت في أوقات سابقة عن أعداد من الموقوفين بكفالة وجهاء وأعيان المناطق في شمال وشرق سوريا.

(ع ع/سـ)

ANHA