قسد تفنّد ادعاءات وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، مساء أمس الخميس، بياناً فنّد فيه ادعاءات وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال التركي حول إرسال عدد من مقاتليها إلى الحرب في أوكرانيا، جاء فيه:

"تداولت بعض وسائل الإعلام التابعة للاحتلال التركي أخباراً كاذبة وروايات زائفة تدّعي إرسال قواتنا عدد من مقاتليها إلى الحرب في أوكرانيا. نؤكد أن هذه المعلومات عارية عن الصحة، وتأتي في سياق المحاولات اليائسة لجهات تابعة للاحتلال التركي للإساءة إلى قواتنا.

إن قوّات سوريا الديمقراطية قوات وطنية سورية وتكافح في سبيل حماية الأرض وشعوب المنطقة ضمن الجغرافية السورية ضد مختلف أشكال الهجمات التي تشنها قوى الإرهاب والاحتلال وهي ماضية في أداء مهامها تلك بكل عزم وحزم".

(ف