قسد تفكك لغمًا في ريف دير الزور الشرقي

عقب بلاغ أدلى به أحد الفلاحين في قرية أبو حمام التابعة لناحية هجين في دير الزور، اليوم، والذي تضمن وجود لغم أرضي تحت الطريق الرئيسة للقرية، توجهت الفرق الهندسية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية إلى المنطقة، وبعد تأمين المنطقة تم تفكيك اللغم.

وتسعى قوى عدّة كتركيا وحكومة دمشق وبقايا داعش عبر خلاياها لزعزعة أمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا وبشكل خاص في منطقة دير الزور، عبر زرع الألغام واستهداف الشخصيات الوطنية ووجهاء العشائر والقبائل، ففي 20 أيار عُثر على جثة رجل مقتول بطلق ناري في الرأس من قبل مجهولين بمنطقة الكسرات في الريف الغربي لمدينة دير الزور.

(ث ع)

ANHA