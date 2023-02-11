أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بياناً إلى الرأي العام كشف فيه تفكيك خلية لداعش، خلال عملية أمنية في 9 شباط الجاري.

وجاء في نص البيان:

"ضمن إطار عملياتها المستمرة لمكافحة فلول خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي ودك أوكاره ومخابئه السرية؛ نفذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقواتنا، يوم الخميس الماضي، 09 فبراير/ شباط، عملية أمنية في ريف دير الزور الشرقي.

العملية تمت بمشاركة ودعم من قوات التحالف الدولي، حيث رصدت وحداتنا خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بناحية "الصور" بريف دير الزور الشرقي، كانت تعمل على دعم وتزويد خلايا التنظيم بالأسلحة والمعدات العسكرية وتخطط لتنفيذ عمليات انتحارية، تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وبعد محاصرة الخلية في مكان اختبائها؛ وجهت وحداتنا نداء لها بالاستسلام، إلا أنها رفضت، وبدأت بإطلاق النار على مقاتلينا، ما استدعى الرد عليها، وأسفر عن مقتل إرهابيين اثنين أعضاء الخلية.

كما صادرت وحداتنا خلال العملية كمية من الأسلحة والمعدات العسكرية، وهي كالتالي:

1 – مسدسات عدد /1/.

2 – أسلحة كلاشينكوف عدد /1/.

3 – سلاح (M16) عدد /1/.

4 – قنابل يدوية عدد /1/.

5 – هواتف ذكية عدد /3/.

6 – هواتف عادية عدد /1/.

7 – أجهزة راوتر (WI FI) عدد /1/.

8 – كاميرات حجم صغير عدد /1/.

9 – أحزمة ناسفة عدد /1/.

10 – طلقات سلاح (BKC) عدد /550/ طلقة.

11 – أموال /1400/ دولار أمريكي.

12 – مخازن مسدسات عدد /2/.

13 – مخازن سلاح (M16) عدد /14/.

14 – مخازن أسلحة كلاشينكوف عدد /10/.

15 – جعب عسكرية عدد /4/.

16 – جعب مسدسات /5/.

17 – بطاريات شحن هواتف (سفاري) عدد /1/.

18 – دراجة نارية عدد /1/.

19 – أوراق ثبوتية شخصية".

(س ر)