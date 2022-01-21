قسد تدعو أهالي أحياء جنوبي الحسكة لعدم إيواء عناصر الخلايا المهاجمة على سجن غويران

وجاءت دعوات مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي تلك عبر تغريدات وكتابات على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الافتراضية، قال فيها "ندعو أهلنا في حيّ الزهور (حوش البعر) بالحسكة إلى عدم إيواء عناصر خلايا داعش الذين هاجموا سجن الحسكة وطردهم".

واضاف "تلك العناصر الإجرامية تضر بأمن واستقرار المنطقة".

وكما دعا الأهالي "إلى التعاون مع قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية والإبلاغ عن تلك العناصر التي تستفيد من منازل المدنيين في الاختباء".

وكانت قد هاجمت خلايا لمرتزقة داعش محيط سجن غويران في مدينة الحسكة، عبر تفجير سيارة مفخخة ودراجة نارية بالقرب من السجن، ثم حاولت الخلايا التسلل إلى السجن من الأحياء المجاورة.

وتصدت لها القوات الأمنية التي تحمي السجن واندلعت على أثرها اشتباكات قوية بين خلايا داعش والقوى الأمنية على أطراف السجن. أدت بحسب المعلومات لإصابة اثنين من القوات الأمنية بجروح، حسب ما افاد به مراسلونا.

وأقدمت خلايا المرتزقة على مهاجمة مديرية المحروقات "سادكوب" القريبة من السجن وفجرت 3 صهاريج في محاولة الاستفادة من دخانها المتصاعد لمنع الطيران من تتبعهم.

هذا وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية عبر بيان أنها سيطرت على الاستعصاء في السجن وبدأت بملاحقة الخلايا المهاجمين.

(ام)

ANHA