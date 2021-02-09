قسد تعتقل اثنين من المسؤولين عن تنقلات داعش بين سوريا والعراق

وضمن العمليات التي تقوم بها قسد، ضد خلايا مرتزقة داعش، نفذت القوات الخاصة، يوم أمس 8 شباط الجاري، عملية في ريف ناحية الشدادي.

وحول ذلك، نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، على صفحته الرسمية، معلومات، ذكرت إن القوات الخاصة التابعة لقسد والتحالف الدولي نفذوا، يوم أمس 8 شباط، علمية مشتركة ضد خلية لمرتزقة داعش.

المركز الإعلامي أشار إلى أن العملية نُفذت في منطقة تل مانخ، في ريف ناحية الشدادي، وأسفرت عن اعتقال اثنين من المسؤولين عن تنقلات المرتزقة بين سوريا والعراق.

ويذكر أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت، بتاريخ 7 شباط الجاري، مهربًا لأسر مرتزقة داعش من مخيم الهول، وذلك خلال عملية، نفذت في ريف الحسكة.

(سـ)