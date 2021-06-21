قسد تعتقل أربعة مرتزقة عراقيين نفذوا جرائم قتل في مخيم الهول

وقال الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية إن المرتزقة الأربعة من الجنسية العراقية، وتسللوا إلى المخيم بصفة مدنيين بعد حملة الباغوز عام 2019.

ونقل الموقع عن المرتزقة في اعترافات مصورة، قولهم إنهم تلقوا تعليمات من متزعمين في صفوف داعش عبر أجهزة الموبايل تستخدم أرقام الاتصالات التركية، وتنص على ضرورة الالتزام بتلقي قاطني المخيم للدروس المحرضة على الإرهاب ومحاسبة كل من لا يلتزم بالتعليمات التي يرسلها متزعمون خارج المخيم.

وبحسب المرتزقة، فإن أحد أهم وسائل محاسبة الرافضين الانصياع لأوامر التنظيم هو القتل والذبح، وهو ما حدث مع ثلاثة مدنيين.

وأكد المرتزقة أن الإجراءات الأخيرة لقوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية (الحملة الأمنية في مخيم الهول) أفشلت العديد من العمليات كانت خلايا داعش قد خططت لها في المخيم بمساعدة نساء داعش.

(س ر)