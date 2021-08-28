قسد تعتقل 18 مرتزقاً  من خلايا داعش ومشتبهاً بهم على علاقة بجهات تركية

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية " اعتقلت قوّات سوريا الديمقراطيّة مساء أمس 18 مرتزقاً ومشتبهاً بهم من أعضاء خلايا لتنظيم داعش الإرهابي على علاقة بجهات تركية ضمن الأراضي السورية المحتلة في شمال شرق وشمال غرب سوريا.

ونفذّت القوات مساء أمس سلسلة عمليات أمنية في منطقة أبو خشب بريف دير الزور الغربي، بعد جهد استخباراتي وميداني خلال الفترة الماضية لتعقب أعضاء الخلايا الإرهابية والمتعاونين معهم.

وتمّ خلال العملية اعتقال 18 مرتزقاً إضافة إلى الاستيلاء على كمية من الأسلحة والوثائق التي تثبت تورطهم في العديد من عمليات الاغتيال والتفجيرات بناء على توجيهات من أطراف تركية ضمن المناطق المحتلة ومراكز استخباراتية في الأراضي التركية.

(س ر)

ANHA