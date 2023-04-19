قسد تعقد صلحاً بين قبيلتين بعد خلاف دام 4 سنوات

نظمت لجنة الصلح التابعة لمكتب العلاقات العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية جلسة صلح بين قبيلتي العكيدات بمدينة دير الزرو، والجحيش في مدينة الحسكة إثر خلاف دام أكثر من أربع سنوات.

وكان الخلاف قد نشب بين القبيلتين على خلفية مقتل شخص من قبيلة الجحيش كان يعمل صائغاً في حي الغويران، من قبل شخص آخر من قبيلة العكيدات.

بهدف حقن الدماء وإنهاء الخلاف بين أبناء القبيلتين، تدخلت لجنة الصلح لمكتب العلاقات العسكرية لقسد وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر من مختلف المكونات في مدينة الحسكة، وعقدت جلسة مصالحة بين الطرفين.

حضر الجلسة التي عقدت في حي الصالحية، أعضاء لجنة الصلح والعشرات من شيوخ ووجهاء العشائر من كافة المكونات في إقليم الجزيرة، وأفراد كلا القبيلتين، ورجال دين.

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم شكر القيادي في مكتب العلاقات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في إقليم الجزيرة، حسين سلمو، كلا القبيلتين على قبول الصلح.

وشدد سلمو على ضرورة الحرص والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة تحت كافة الظروف، مؤكداً، "عندما تكون الجبهة الداخلية متماسكة فإن جبهات القتال ستكون أكثر صلابة".

وكما شكر أفراد كلا القبيلتين بعضهم لقبول الدعوة لحل الخلاف بينهم وتصفية القلوب، واختتمت الجلسة بالمصافحة بين القبيلتين المتخاصمتين وإنهاء الخصام والخلاف بينهما.

(ب ر/ م ح)

ANHA