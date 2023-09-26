قسد تعلن سجل 3 من مقاتليها استشهدوا في دير الزور

نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً على موقعه الرسمي، أعلن فيه عن سجل 3 مقاتلين ارتقوا إلى مرتبة الشهداء في ريف دير الزور.

المركز الإعلامي وفي البيان، أكد أن المقاتلين الـ 3 أبدوا مقاومة كبيرة، وتقدم بالعزاء لذوي الشهداء وعاهد على مواصلة درب الشهداء والضرب بقوة على يد كل من تسوّل له نفسه زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وجاء في مستهل البيان: "بعد أن تمكَّنت قوّاتنا، قوّات سوريا الديمقراطية، من تحقيق النجاح في عملية “تعزيز الأمن” بريف دير الزور، من مكافحة ما تبقّى من فلول خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، والقضاء على عناصر المرتزقة القادمين من الضفَّة الغربية لنهر الفرات، بغرض نشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، عاودت مجاميع المرتزقة، أمس الإثنين، التسلُّل إلى بلدة “ذيبان”، واستغلّت حالة الهدوء والأمن السائدة في البلدة، لتستهدف عناصر قواتنا، وتحاول مرةً ثانية ضرب حالة الاستقرار في المنطقة.

وأثناء تصدّي قوّاتنا لتلك المجاميع الإرهابية المرتزقة؛ ارتقى ثلاثة من مقاتلينا شُهداء، وهم كُلٌّ من: “جوان حسكة/ نور شلاش الفرج، عكيد/ علي مُحمَّد عيسى، ومُحمَّد/ رضوان طلال خليل”، بعد أن أبدوا مقاومة كبيرة ضدَّ المرتزقة".

وعن الشهداء الثلاثة تابع البيان: "رفيقنا المقاتل “جوان حسكة” ينحدر من عائلة وطنية لها باع طويل في المشاركة بحملات قوّات سوريا الديمقراطية ضدَّ تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث استشهد والده في حملة تحرير “الباغوز” عام 2019، وواصل الشهيد “جوان” طريق والده وحمل سلاحه دفاعاً عن وطنه، فكان مثالاً للتضحية والفداء، ولم يتوانَ عن أداء واجباته على أكمل وجه، وحتى اللحظات الأخيرة من حياته.

كما أن رفيقنا المقاتل “عكيد”، ورغم حداثة انضمامه إلى صفوف قواتنا؛ إلا أنه شارك في الحملات العسكرية التي أطلقتها قواتنا، وأظهر كفاءة عالية في القتال والالتزام بالتعليمات والانضباط، إلى جانب تحلّيه بالرّوح الرفاقيّة العالية.

فيما رفيقنا الشهيد “محمد”، انضمَّ هو ووالده إلى صفوف قوّاتنا العسكرية، وشاركا في عِدَّةِ حملات عسكرية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث مثَّلَ المقاتل الشَّهيد قيم وأخلاق قوّاتنا في القتال، إضافة إلى تواضعه وحُبِّهِ لرفاقه، فدخل قلوب كُلَّ من عرفه وعمل معه".

قوات سوريا الديمقراطية تقدمت بالعزاء لذوي الشهداء في ختام البيان وجددت عهد قطع دابر الفتنة بالقول: "إنَّنا وإذ نُعزّي أنفسنا، وجميع عوائل شهدائنا، فإنَّنا في الوقت نفسه أكثر تصميماً على مواصلة درب شهدائنا في الضرب بقوة على يد كُلِّ من تسوَّل له نفسه زعزعة أمن واستقرار مناطقنا، ونُجدِّدُ عهدنا لهم بقطع دابر الفتنة التي يُراد خَلقها".

وسجلات الشهداء الثلاثة بحسب البيان هي :

1 – الاسم الحركي: جوان حسكة

الاسم الحقيقي والنسبة: نور شلاش الفرج

اسم الأم: موزة

اسم الأب: الشَّهيد شلاش

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة/ 1999

مكان وتاريخ الاستشهاد: ذيبان – بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2023

2 – الاسم الحركي: مُحمَّد

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: رضوان طلال خليل

اسم الأم: كفاء

اسم الأب: طلال

مكان وتاريخ الولادة: الهول – شلاله/ 2005

مكان وتاريخ الاستشهاد: ذيبان – بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2023

3 – الاسم الحركي: عكيد

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: علي مُحمَّد عيسى

اسم الأم: ماجدة

اسم الأب: مُحمَّد

مكان وتاريخ الولادة: الغريري/ 2000

مكان وتاريخ الاستشهاد: ذيبان – بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2023

(سـ)