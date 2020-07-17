وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت انتهاء المرحلة الأولى من حملة "ردع الإرهاب" في 10حزيران 2020، بالقبض على 110 مرتزقًا، وتمشيط مساحات واسعة من ريفي دير الزور والحسكة.

وأصدر اليوم، المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانًا كتابيًّا، نُشر على صفحته، إلى الرأي العام، أعلن فيه بدء المرحلة الثانية من الحملة.

وجاء في نص البيان:

"أطلقت قواتنا صباح هذا اليوم، الجمعة ١٧ تموز ٢٠٢٠ المرحلة الثانية من حملة (ردع الإرهاب) لتعقب وملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق ديرالزور.

هذه المرحلة تستهدف أوكار داعش وخلاياه التي تهدد الاستقرار والسلم الأهلي في مناطق ديرالزور، وجاءت بناء على طلب الأهالي وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، لا سيما بعد أن ازدادت هجمات داعش على المدنيين، وشكلت تهديدًا مباشرًا على حياتهم.

الحملة التي تشترك فيها الوحدات الخاصة لمكافحة الإرهاب (YAT) وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي والإسناد الجوي ستستمر حتى تحقيق الهدف الذي حددته القيادة العامة".

(هـ ن)

ANHA