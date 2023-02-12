قسد تعلن استشهاد مقاتل في استهداف مسيرة الاحتلال لسيارة في ريف كوباني

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً، وذلك بعد استهداف مسيرة للاحتلال التركي سيارة على طريق قرية مناز في الريف الغربي لمدينة كوباني، وأعلن من خلاله استشهاد مقاتل.

قسد قالت في بيانها:" فيما يستمرُّ العالم بإرسال فرق الإنقاذ والمساعدات إلى منكوبي الزلزال المُدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، ويحاول إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض؛ تواصل دولة الاحتلال التُّركيّ استهداف مناطقنا عبر استخدام شتّى صنوف الأسلحة".

وتابعت: "بعد ظهر اليوم، وفيما كان أحد مقاتلينا في زيارة لإحدى العوائل القريبة منه؛ في ريف مدينة كوباني؛ تَمَّ استهداف السيّارة التي يستقلُّها من قبل الطيران المُسيَّر للاحتلال التُّركي ما أدّى إلى استشهاده".

(سـ)