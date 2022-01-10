قسد تعلن استشهاد أحد مقاتليها في معارك التصدّي لهجمات الاحتلال التركيّ ومرتزقته

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الإثنين، بياناً إلى الرأي العام كشفت فيه وثيقة مقاتلها الشهيد.

وجاء في نص البيان:

"تستمرُّ قوّاتنا في التصدّي لهجمات الاحتلال التركيّ ومرتزقته، حيث يسعى لاحتلال مزيد من الأراضي في شمال وشرق سوريّا، إلى جانب محاولاتها المستميتة في زعزعة أمنها واستقرارها، من خلال تحيّن الفرص للتسلّل والتوغّل في القرى التي لا يزال معظم سكّانها يعيشون فيها، وكذلك القصف العشوائيّ باستخدام الأسلحة الثَّقيلة، من مدافع ودبّابات وصواريخ، وكذلك الطائرات المُسيّرة.

ويبدي مقاتلونا بطولات ومقاومات كبيرة في وجه المرتزقة والمحتلّين، وقد أفشلوا جميع هجماتهم الممتدّة من ريف بلدتي زركان وتل تمر وصولاً إلى ريف تل أبيض الغربيّ ومحيط بلدة عين عيسى وحتّى كوباني وريفها.

وخلال المعارك البطوليّة لقوّاتنا، ارتقى أحد مقاتلينا شهيداً، بعد أن قاوم ببسالة هجمات العدو.

وفيما يلي السجلُّ الكامل للشَّهيد:

الاسم الحركيّ: عكيد غارزان

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: أحمد سليمان

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: محمّد

مكان وتاريخ الولادة: الدِّرباسيّة 01/01/2000

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة الفرات 05/01/2022

إننا في قوات سوريا الديمقراطية نعزي عائلة الشهيد عكيد وشعبنا ومقاتلينا، ونعاهدهم بتحقيق الأهداف التي قدّموا من أجلها حياتهم".

(س ر)