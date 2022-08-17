قسد تعلن استشهاد 4 مقاتلين من قوات الدفاع الذاتي في ريف عامودا وتعاهد بالانتقام لهم

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، بياناً أعلن فيه استشهاد 4 من مقاتلي قوات الدفاع الذاتي في قصف مسيّرة تركية يوم أمس في ريف مدينة عامودا.

جاء في مستهله: "في اعتداء جديد، قصفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي يوم أمس نقطة تابعة لقوات واجب الدفاع الذاتي في ريف مدينة عامودا، حيث أدت إلى استشهاد أربعة من المقاتلين، وإصابة عدد من المدنيين الذين حاولوا إسعاف الجرحى، كما صعّد الاحتلال التركي من وتيرة قصفه واعتداءاته على المناطق السكنية الآهلة بالمدنيين في مدينة كوباني وأريافها، حيث تسببت باستشهاد طفل وإصابة أربعة أشخاص آخرين بينهم نساء".

"هجمات الاحتلال دليل على طبيعته الإجرامية"

وأضاف "إن تصعيد الاحتلال التركي لاعتداءاته اليومية على مناطق شمال وشرق سوريا وبشكل مباشر المناطق الآهلة بالسكان يؤكد مرة أخرى طبيعته الإجرامية وخرقه لكافة التفاهمات والاتفاقيات الدولية، وتستدعي موقفاً وطنياً ودولياً للتصدي لها وطرد الاحتلال من المناطق السورية المحتلة".

شدد البيان "إننا، في الوقت الذي نعزي فيه عائلات الشهداء، نؤكد مرة أخرى على حقنا في الدفاع المشروع عن شعبنا وأرضنا، ونجدد عهدنا بالانتقام لشهدائنا من الاحتلال بكافة السبل العسكرية المناسبة".

(ف)