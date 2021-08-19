قسد تعلن انتهاء حملة تمشيط ريف الرقة باعتقال 34 من خلايا داعش والمتعاونين معها

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أنه "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب والخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، نفذت قوّات سوريا الديمقراطية مدعومة بوحدات حماية المرأة صباح أمس الأربعاء عمليات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق في مناطق محددة في الريف الغربي لمدينة الرقة، استهدفت خلايا لداعش وعدد من المتعاملين معها".

وأضاف المركز "جاءت العملية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة حول تسلل بعض العناصر الإرهابية إلى المخيمات العشوائية في ريف الرقة الغربي بعد تسهيل بعض القاطنين فيها لعمل تلك العناصر وإيوائها وتقديم الدعم اللوجستي لها".

وأكد المركز أنه "خلال العملية، قامت قوّاتنا بتمشيط تلك المخيمات على جانبي الطريق الواصل إلى مدينة الطبقة، حيث ضبطت خلية إرهابية لداعش مكوّنة من أربعة إرهابيين، وكذلك اعتقال 30 من المتعاملين معها في تقديم الدعم اللوجستي وإيواء العناصر الإرهابية، كما صادرت قواتنا كمية من الأسلحة والذخيرة وكذلك ألبسة عسكرية كانت بحوزة الخلية الإرهابية".

وقال المركز الإعلامي في الختام: "تؤكد قواتنا على عزمها في تتبع واستهداف البؤر الإرهابية وملاحقة عناصرها في مدينة الرقة وأريافها، وتجفيف منابع الإرهاب وخاصة تلك التي تحاول استغلال الأوضاع الإنسانية للنازحين في المنطقة للتمركز في المخيمات ونشر الفكر الإرهابي فيها".

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ANHA