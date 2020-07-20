قسد تعلن عن انتهاء حظر التجوال في مناطق الحملة

كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت حظر تجوال في المناطق التي شملت المرحلة الثانية من حملة "ردع الإرهاب" لملاحقة خلايا مرتزقة داعش، التي بدأت في الـ 17 من تموز الجاري، والتي شملت ريف دير الزور الشرقي، وذلك حرصاً على حياتهم، ولكي لا يصاب الأهالي بأي أذى خلال عمليات التمشيط التي كانت تنفذها قسد.

مراسلو وكالتنا الذين يتابعون الحملة، أفادوا بأن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت قبل قليل، إنهاء حظر التجوال الذي كانت قد فرضته في تلك المناطق.

ونوه مراسلونا أن قيادة قسد أوعزت إلى قادتها الميدانيين في المنطقة لإخبار الأهالي بانتهاء حظر التجوال.

ANHA