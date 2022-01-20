قسد تعلن السيطرة على الاستعصاء في سجن غويران وملاحقة الخلايا

أصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية بيانا كشفت فيه عن آخر التطورات التي يشهدها سجن غويران في الحسكة التي تعرضت لهجوم من قبل خلايا داعش بالتزامن مع استعصاء لمعتقلي داعش داخلها، وقال المركز في البيان:

"تمكنت قوى الأمن الداخلي بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على الاستعصاء الذي نفذه ارهابيو داعش داخل سجن غويران في الحسكة.

إرهابيو داعش المعتقلون أحرقوا الأغطية والمواد البلاستيكية داخل المهاجع في محاولة لإحداث الفوضى.

عدد من عناصر الخلايا الإرهابية الذين هاجموا السجن من خارج الأسوار فروا إلى حيّ الزهور القريب من السجن واختبئوا في منازل المدنيين، وقواتنا فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة".

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ANHA