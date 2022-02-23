قسد تعلن القبض على مرتزق داعشي عراقي الجنسية أثناء محاولته الوصول إلى تركيا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"ألقت الوحدات الخاصة في قوّات سوريا الديمقراطية القبض على إرهابي من داعش عراقي الجنسية على أحد حواجز مدينة الرقة عندما كان يحاول الوصول إلى الداخل التركي عن طريق متعاونين مع التنظيم الإرهابي، حيث تمّ إرساله من قبل تنظيم داعش انطلاقاً من البادية السورية".

وأضاف البيان: "وبحسب اعترافات الإرهابي عبد الله عبد الكريم عبد الله فإنه تعرض للإصابة جراء انفجار لغم بالسيارة التي كان يستقلها على طرق أثريا-خناصر ببادية الرقة، حيث كان يتنقل ما بين منطقة وادي المياه ودمشق وبادية السخنة وبادية تدمر وريف حلب".

وأردف البيان: "وانضم الإرهابي عبد الله إلى صفوف تنظيم داعش في عام 2017 وخضع لمعسكر تدريب هناك في بلدة الصالحية وبعد المعسكر خرج إلى منطقة صلاح الدين (العراق) وبقي هناك لمدة أربعة أشهر, ثم عاد بعدها إلى خط الشامية وبعد طرد داعش من المنطقة خرج إلى الصحراء السورية. وخلال اعترافاته أكد الإرهابي عبد الله أنه هناك مضافات خاصة لعناصر داعش في تركيا وأشخاص مسؤولين عن علاجهم وإعادتهم إلى الأراضي السورية".

وختم البيان بالقول: "وبحسب المخطط كان يجب علاجه في مشافي منطقة أورفا أو غازي عنتاب".

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ANHA