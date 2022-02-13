قسد تعلن القبض على أحد ممولي خلايا داعش وتنشر اعترافاته

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"ألقت الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية القبض على إرهابي مسؤول عن توزيع الأموال وتمويل الخلايا الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمال وشرق سوريا، وكذلك إيصال الأموال إلى عائلات عناصر التنظيم الإرهابي في مخيم الهول.

وأقر الإرهابي (محمد أحمد كرز) باستلامه الأموال المرسلة من جهات ضمن الأراضي التركية ومنطقة إدلب في شمال غرب سوريا، ومن ثم توزيعها على الخلايا الإرهابية لتنظيم داعش.

الإرهابي الذي ينحدر من مدينة (الباب) واستغل الظروف الإنسانية للاستقرار في مدينة الرقة والعمل فيها، اعترف بتشكيل خلية لابتزاز تجار مدينة الرقة وإجبارهم تحت التهديد على دفع مبالغ مالية تحت مسمى (الزكاة) ومن ثم إيصال الأموال المحصلة إلى خلايا داعش الإرهابية.

حيث استلم في آخر عملية له عبوة ناسفة كانت جاهزة لتفجيرها أمام أحد المحال التجارية في المدينة، حيث تمّ إلقاء القبض على الإرهابي (كرز) في عملية استباقية نفذتها الوحدات الخاصة لقوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب اعترافات الإرهابي (كرز) فقد كانت مهمته تقتصر في بادئ الأمر على استلام الأموال المرسلة من تركيا وإدلب ليقوم بعدها بتوزيع الأموال على عناصر الخلايا في مختلف المناطق ومنها مخيم الهول.

كما كشف الإرهابي محمد عن مصدر ثانٍ تتبعه الخلايا للتمويل وهو ابتزاز التجار والضغط عليهم لدفع الأموال، حيث كشف عن علاقته بالمدعو إبراهيم الذي كانت مهمته استلام العبوات والمتفجرات من ذات المناطق التي تأتي منها الحوالات المالية ( تركيا – إدلب) وذلك من أجل استهداف وابتزاز التجار المحليين الذين يمتنعون عن دفع الأموال لخلايا التنظيم. مستفيداً من معرفة الإرهابي (كرز) بأسماء التجار المحليين كونه يعمل في أحد الأسواق التجارية الضخمة في الرقة".

(ل)

ANHA