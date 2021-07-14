قسد تعلن القبض على 10 من عناصر خلايا داعش في دير الزور

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن "الحملة التي أتت استجابة لنداء الأهالي ووجهاء المنطقة إثر ازدياد نشاط الخلايا الإرهابية، شملت قرى الجنينة والحصان والمزارع المحيطة بهما".

وأضاف: "وخلال الحملة، ألقت القوّات المشاركة (مجلس دير الزور العسكري، وحدات مكافحة الإرهاب) القبض على عشرة مرتزقة كانوا يختبئون في المناطق الآهلة بالمدنيين، وضبطت بحوزتهم كميّة من الأسلحة وهي كالتالي:

سلاح كلاشينكوف عدد 7

جعب ذخيرة كلاشينكوف عدد 6

مخازن سلاح كلاشينكوف عدد 32 وست علب ذخيرة.

مسدس مع كواتم صوت عدد 8

18 علبة ذخيرة مسدسات.

بندقية أوتوماتيكية عدد 12

خناجر عدد 2 وسيف واحد.

وختم البيان بالقول: "تؤكد قوّات سوريّا الديمقراطيّة عزمها باقتلاع جذور الخلايا الإرهابيّة وتخليص المنطقة من تهديداتهم ونشاطاتهم الإجرامية، وتدعو كافة المواطنين إلى المزيد من التعاون مع الأجهزة المختصّة بغية الحفاظ على الأمان والاستقرار وتحقيق التنمية في كافة المجالات وفي مقدمتها الخدمية والاجتماعية والاقتصادية".

(ل)

ANHA