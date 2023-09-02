قسد لأهالي البصيرة وذيبان: نحن بجانبكم وسنبدأ بالحزم والحسم ضد المرتزقة

ووجهت قوات سوريا الديمقراطية، وفي بيان صدر عن المركز الإعلامي، الحديث لأهالي بلدات البصيرة والذيبان في ريف دير الزور.

وقالت: "وصلتنا مناشداتكم ودعواتكم لقوّاتنا بضرورة التخلص من المجموعات المسلحة الدخيلة التي عاثت فساداً خلال الأيام الماضية في المنطقة، ودمرت ونهبت المؤسسات الخدمية بما فيها مؤسسات المياه والبلديات، وضربت الأمان وحاولت خلق الفتن والمشاكل دون حساب العواقب".

وجاء في تتمة النص: "نؤكد، أننا بجانبكم كما كنا، وسنبدأ بالحزم والحسم ضد هؤلاء المرتزقة، وندعوكم إلى المزيد من التعاون مع مقاتلينا وتعرية هؤلاء المرتزقة وجرائمهم، كما نؤكد ضرورة الالتزام بقرار حظر التجوال منعاً من استغلال تلك المجموعات في جرّ الاشتباكات إلى منازلكم وأحيائكم.

مقاتلونا هم أبناؤكم، ولن يعفوا عن الذين ارتكبوا المظالم بحقكم ويحاولون إراقة دماء أبنائكم".

(سـ)