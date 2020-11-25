قسد بوساطة روسية تسمح للاحتلال ومرتزقته بنقل جثث قتلاهم من قرية معلك

شهدت قرية معلك ومحيط ناحية عين عيسى ومخيم عين عيسى والطريق الدولي M4، يوم أمس، اشتباكات قوية بين قوات سوريا الديمقراطية وجيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وذلك عقب محاولة الاحتلال ومرتزقته التسلل إلى المنطقة.

وخلال تصدي قوات سوريا الديمقراطية للهجوم، قُتل 18 من عناصر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في قرية معلك الواقعة في الريف الشمالي لناحية عين عيسى بإقليم الفرات، وذلك عقب محاصرتهم من قبل مقاتلي قسد.

اليوم، وبوساطة روسية، سمحت قوات سوريا الديمقراطية للاحتلال التركي ومرتزقته بنقل جثث قتلاهم من القرية.

(د ج)

ANHA