قسد : استشهاد 4 مقاتلين من الدفاع الذاتي في قصف الاحتلال لقرية خربي خوي

اصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بياناً للرأي العام، حول الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة للاحتلال التركي على قرية خربي خوي بريف ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو.

وخلال البيان اعلنت قسد استشهاد 4 مقاتلين من واحب الدفاع الذاتي جراء الهجوم.

وجاء في نص البيان :

"بهدف ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم الإرهابية ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

ومن ضمن ذلك، وفي عدوان جديد، بتمام الساعة السابعة مساء، استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال قرية “خربة خوي” في منطقة عامودا، حيث ارتقى أربع من مقاتلي واجب الدفاع الذاتي إلى مرتبة الشهادة.

سينشر المركز الإعلامي تفاصيل العدوان في بيان لاحق".

(سـ)