وشارك في المهرجان المئات من الأهالي والمزارعين وشيوخ ووجهاء العشائر وممثلون وممثلات عن المجالس والمؤسسات المدنية والعسكرية في ريف دير الزور الشرقي بهدف تنمية المقومات الأساسية للزراعة والتعريف بفوائد وأصناف الرمان.

وبدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة من قبل رئيس مجلس الشعب في مدينة هجين صلاح السلمان، أكد من خلالها ضرورة دعم الواقع الزراعي في ريف دير الزور لتحسين إنتاج بساتين الرمان".

وأشار إلى ضرورة النهوض بالواقع الخدمي في منطقة دير الزور، كونها تعرضت للدمار أثناء الحرب التي دارت في المنطقة إبان تحريرها من داعش".

وعرض بعدها المزارعون منتجاتهم الزراعية التي تتضمن سلال الرمان شارك بها 40مزارعاً ليتم تحديد الأفضل عن طريق لجان تحكيم في المهرجان.

واختتم المهرجان بتكريم الفائزين الثلاثة الأوائل، بعد إعلان النتائج بحسب معايير المسابقة, وكان الفائز بالمركز الأول المزارع، جاسم الحبيني، وبالمركز الثاني أسامة الربيع، وبالمركز الثالث مجموعة بساتين عائلة أبناء الوزير.

هذا وتشكل مساحة الأراضي المزروعة ببساتين الرمان في بلدة السوسة35 ألف دونم، من إجمالي المساحة التي تبلغ 55 ألف دونم بإنتاج سنوي يصل لـ50 ألف طن من الرمان.

) ف ع/خ)

ANHA