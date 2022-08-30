ويشهد مجرى نهر الفرات، أطول الأنهار الجارية في سوريا انحساراً غير مسبوق؛ جراء خفض دولة الاحتلال التركي لحصة سوريا من المياه منذ ما يقارب العامين.

ونتيجة الانخفاض الكبير لمنسوب المياه، ظهرت آثار قرية "تل البنات" 48 كم جنوب مدينة كوباني؛ أحد أقدم المواقع الأثرية في سوريا.

وتُظهر مقاطع الفيديو والصور التي التقطها مراسلونا، عشرات المنازل المكونة من غرف صغيرة مبنية من حجارة متراصفة، وأدوات فخارية ظهرت أجزاء منها بالقرب من "تل البنات".

وبحسب مديرية الآثار في إقليم الفرات، فإن تاريخ منطقة "تل البنات" يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، وبحسب دراسات مؤرخين وعلماء الآثار العالميين، فإن التل يعتبر حتى الآن أقدم نصب حربي في العالم، وأحد أقدم المواقع المأهولة بالسكان، وكان موقعاً ضخماً لدفن المقاتلين بحسب عمليات التنقيب التي قامت بها بعثات أجنبية حتى عام 1988.

وتأثر موقع تل البنات والقرى الأثرية المحيطة بها؛ بعملية بناء سد تشرين شمال سوريا عام 1999، حيث تشكلت جراء ذلك بحيرة سد تشرين التي غمرت مئات القرى على ضفاف الفرات من بينها مواقع أثرية.

(ز س- ج م/د)

ANHA