قريبًا منتدى حواري للوقوف بوجه الهجمات التركية وسد الطريق امام الاقتتال الداخلي

وكشف عضو الهيئة الإدارة للمؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا مروان حسن أن المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا بصدد عقد منتدى موسع في 8 تموز الجاري، يتضمن محورين رئيسيين، هما مخاطر الهجمات التركية على الشعب الكردي، وضرورة توحيد الصف الكردي.

وأكد حسن أن "هناك خطر حقيقي محدق بالشعب الكردي، فدولة الاحتلال التركي تشن هجمات على مناطق باشور كردستان الآن بغرض الاحتلال، بالإضافة لوجود محاولات عدّة لخلق اقتتال داخلي بين الكرد".

وأشار حسن وهو عضو ضمن اللجنة التحضيرية للمنتدى، إلى أن المنتدى يُنظم تحت شعار (بالوحدة القومية ندحر الاحتلال، ونسد الطريق أمام الاقتتال الداخلي). (Bi Yekîtîya Netewî Em ê Dagirkerîyê Têk bibin Rê Li Ber Şerê Navxweyî Bigirin).

وأكد حسن أن "الاقتتال الداخلي هي حرب كارثية ويجب أن نسد الطريق أمام هذه الحرب" وأضاف: "للحرب الداخلية تداعيات جمة، وتؤثر بشكل مباشر على المجتمع، وتبقى آثاره لعشرات الأعوام".

وأوضح مروان حسن أن اللجنة التحضيرية سترسل دعوات لكافة الأحزاب الكردية في روج آفا والتنظيمات الشبابية والنسائية، ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال الدين والشخصيات الوطنية لحضور المنتدى.

(م)

ANHA