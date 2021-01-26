قريبًا.. ملتقىً حقوقيٌّ ثانٍ حول الجرائم التركية في عفرين

وتستعد منظمة الأبحاث وحقوق المرأة في سوريا ومنظمة مبادرة حقوقية ومركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية ومنظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا، ومنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، لعقد ملتقى حقوقي هو الثاني يتناول الأوضاع في عفرين المحتلة.

ويهدف الملتقى الحقوقي المزمع عقده في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الجاري إلى تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في مدينة عفرين.

وفي هذا السياق، قالت عضوة اللجنة التحضيرية للملتقى الحقوقي، مزكين حسن "سيتم، في الملتقى، وصف الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في مدينة عفرين وبحق شبعها بشكلٍ قانوني".

ودانت مزكين الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق مدينة عفرين، مشيرة إلى أن هذه الجرائم سيتم مشاركتها من خلال الملتقى مع الرأي العام العالمي.

وأضافت "إن الملتقى سيخرج بتوصيات مساندة ومساعدة لإنهاء الاحتلال التركي على عفرين"، وكذلك ضمان عودة المُهجّرين قسرًا إلى منازلهم.

ومن المقرر أن يشارك في الملتقى العديد من الشخصيات الدولية عبر تطبيق الزوم (zoom)، إضافةً إلى شخصيات من سوريا.

وعُقد أول ملتقى حقوقي تناول الأوضاع في عفرين المحتلة في 6 أيار/ مايو 2018 بتنظيم من عدة منظمات حقوقية على مستوى شمال وشرق سوريا، ومشاركة حقوقيين على مستوى العالم، وساعد هذا الملتقى في تعريف المجتمع الدولي إلى حد ما بالجرائم التي ترتكبها تركيا في المناطق التي تحتلها في سوريا.

هذا واحتلت تركيا ومرتزقتها مدينة عفرين في 18 آذار/ مارس 2018، بعد 58 يومًا من القصف بالطائرات والمدفعية وارتكاب العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وما تبعها بعد ذلك من عمليات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري، والخطف، والنهب وسرقة الممتلكات الخاصة، وارتكاب جرائم بحق النساء بشكل خاص واتباع سياسة التتريك في المنطقة.

(ح)

ANHA