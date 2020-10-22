قريبًا... انطلاق دوري بطولة كرة القدم في شمال وشرق سوريا

عقدت هيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعًا مع اللجنة التحضيرية لدوري بطولة شمال وشرق سوريا لكرة القدم، الذي سينطلق خلال أيام ويحمل شعار" حتمًا سننتصر".

وحضر الاجتماع كل من الرئاسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية مها محمد ومحمود البشير وأعضاء اللجنة الذين يمثلون اللجان الرياضية في مدن شمال وشرق سوريا.

بدأ الأجتماع بدقيقة صمت، ومن ثم ناقش المجتمعون التحضيرات التي تتم للبدء بالدوري خلال الأيام القليلة القادمة.

وحدد المجتمعون الـ 30 من شهر تشرين الأول أكتوبر الحالي موعدًا لانطلاق البطولة.

كما وسيشارك في الدوري 14 فريقًا من مدن شمال وشرق سوريا كافة بما فيها فريقي سري كانية/ رأس العين، وتل أبيض/ كري سبي.

وبحسب الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية، فإن المباراة الأولى ستكون على أرض ملعب قوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة، وستتم برعاية هيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

هذا وتعدّ المباراة أول انطلاقة رياضية بعد انقطاع أشهر نتيجة انتشار جائحة كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الشباب والرياضة تحضر لعدة أنشطة رياضية ستنطلق خلال الفترة المقبلة منها" الشطرنج، ألعاب القوى البدنية، كرة الطائرة، كرة السلة ".

(أ ك)

ANHA