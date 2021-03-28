قريباً..  مشفى القلب والعين يكمّل كادره الطبي

أُجريت في مشفى القلب والعين أولى عمليات جراحة القلب المفتوح في 21 كانون الثاني 2021، بإشراف أطبّاء مختصّين في جراحة القلب، بالتعاون مع أطبّاء من الخارج، وبعدها تتالت العمليات.

تمكّن المشفى المجهّز بأحدث الأجهزة الطبية الإيطالية والألمانية الصنع، من إجراء 13 عملية حتى الآن، من بينهم طفلة في الـ 12 من العمر، تكلّلت جميعها بالنجاح.

وافتتحت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا مشفى القلب والعين، في مدينة قامشلو، في 21 كانون الثاني 2019، وهو الأول من نوعه على مستوى شمال وشرق سوريا.

المشفى يتألف من 3 طوابق؛ السفلي مخصص لحالات إسعاف المرضى، أما الطابق الأرضي فهو لحالات الإسعاف ومخبر للأشعة، والطبقي المحوري وعيادة للأطباء المختصين بعلاج المرضى ومداواتهم، والطابق الثاني قسم للقلب وعمليات القثطرة وعمليات الجراحة للقلب، وغرف للعناية المشدّدة، أمّا الطابق العلوي فمخصص لعمليات جراحة العين.

وبمجرّد الدخول إليه تُلاحظ المعايير الطبية العالية؛ من حيثُ النظافة، وتطّور المُعدّات، وأسرّة المرضى، ومدى اهتمام الكادر الطبي بالمرضى.

وينظر أهالي مناطق شمال وشرق سوريا لمشفى القلب والعين على أنّه صرح طبي، خفّف الكثير من الأعباء عن كاهلهم، لا سيما التكاليف الاقتصادية الباهظة للعمليات نفسها وتلك الناتجة عن السفر إلى خارج المنطقة لإجراء عمليات القلب.

فرق مادي واضح

محمد شيخ محمد أجرى عملية قلب مفتوح في مشفى القلب والعين، أثنى على الجهود التي بذلها أطباء مشفى القلب والعين، وقال: "هناك فرق واضح بين إجراء عملية القلب هنا وبين الخارج".

ولفت إلى الفوارق، مُبيّناً أبرز التكاليف الطبية للعملية ناهيك عن مُعاناة السفر وتكاليفه، وقال: "تكاليف إجراء العملية هُنا زهيدة مقارنةً مع باقي المناطق".

ومضى قائلاً: "في الخارج طلبوا مني مبلغاً وقدره 4 آلاف دولار وفي مشفى القلب والعين كلّفت العملية حوالي 1500 دولار".

وأوضح الدكتور سلام حسن وهو طبيب مختص في الجراحة القلبية أثناء جولة له بين مرضاه للاطمئنان عن صحتهم، أنّهم أجروا في غضون أسبوع ثماني عمليات مجازات إكليلية في مشفى القلب والعين، وجميعها تكلّلت بالنجاح. وقال: "من بينهم عملية جراحية قلبية لطفلة".

محمد بريم والد الطفلة التي أُجريت لها عملية القلب في مشفى القلب والعين، من أهالي ناحية عين عيسى، أوضح أنّ ابنته البالغة من العمر 12 عام كانت تُعاني من مرض الالتهابات الصدرية، بالإضافة إلى وجود فتحة في القلب، وتكلّلت عمليتها بالنجاح، وتطرّق إلى الخدمات التي تُقدّمها المشفى، وقال: "يُقدّم أفضل الخدمات للمرضى".

نوع العمليات

الدكتور ديار رشو مساعد جراح لعمليات قلب مفتوح في مشفى القلب والعين، أفاد أنّ معظم العمليات التي تجرى ضمن المشفى هي تشوّهات خُلُقية وتبديل صمّامات القلب ومجازات إكليلية، وقال: "من بين العمليات التي تم إجراؤها هي لمواطنة تبلغ من العمر 55 عاماً، كانت تُعاني من قصور إكليلي، والآن وضعها مستقر".

الدكتور شورش موسى مسؤول قسم الجراحة القلبية في مشفى القلب والعين، أجرى حتى الآن 3 عمليات قلب مفتوح في المشفى، حيثُ أكّد أنّهم أجروا حتى الآن 13 عملية قلبية ضمن مشفى القلب والعين، وجميعها تكلّلت بالنجاح.

وبيّن أنّ للمشفى أهميّة وفائدة كبيرة لشعب المنطقة، وقال: "الفائدة الأولى تكمن في حل مشكلة مُعاناة السفر وتكاليفه والثانية إجراء عمليات بمبلغ زهيد مقارنةً بباقي المناطق السورية وحتى في الخارج".

وأشار الدكتور شورش موسى إلى استعانتهم ببعض الأطبّاء من الخارج، وقال: "الكادر الطبي المختصّ بإجراء عمليات القلب بحاجة إلى اختصاصين، الأول اختصاص في القلب الصّنعي والثاني في التخدير".

وأوضح شورش أنّ إدارة المشفى تسعى إلى الآن لاستكمال الكادر الطبي، وقال: "اختصاصا القلب الصّنعي والتخدير متوفران وقريباً سيكون الكادر الطبي في المشفى متكاملًا".

والسبب الرئيس لعدم وجود مختصّين في القلب الصّنعي والتخدير في مناطق شمال وشرق سوريا، هو عدم وجود مشافي مختصّة بجراحة القلب في المنطقة سابقاً.

وفي حال استكمل الطاقم الطبّي لجراحة القلب، عندها يمكن لمشفى القلب والعين إجراء العمليات بشكل مستمر للمرضى.

(س ر)

ANHA