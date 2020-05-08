قريباً يفتتح سوق الخضار الجديد في مدينة قامشلو

قررت بلدية الشعب في مدينة قامشلو نقل سوق الخضار الذي كان وسط السوق المركزي في مدينة قامشلو إلى مكان آخر، وبشكل خاص بعد التفجير الأخير الذي استهدف مدينة قامشلو في 10 تشرين الأول 2019، بالإضافة إلى تقليل الازدحام ضمن مركز المدينة.

والسوق المخصص لبيع الخضار في مدينة قامشلو تبلغ مساحته 3500 م2، ويقع شمال السوق القديم، ويوجد فيه 125 محلاً، وأرضيته مهيأة بشكل كامل، وأجرة كل محل 10 آلاف ل.س فقط.

وتواصل بلدية الشعب في مدينة قامشلو إجراءات نقل السوق بشكل كامل، لذا شكلت لجنة مهامها الإشراف على عملية النقل مؤلفة من أصحاب محال وبسطات الخضرة في السوق القديم، واتحاد الأصناف، وضابطة بلدية الشعب، واللجنة التنفيذية لبلدية الشعب.

توزيع المحال حسب القرعة

وتكمن مهام اللجنة في إبرام عقود مع أصحاب البسطات في سوق الخضار القديم والذي تبلغ مساحته 100 م2، وتوزيع المحال بحسب القرعة، وتهيئة السوق الجديد بشكل كامل، عضو اللجنة كادار فرحان خضر أوضح بأنهم أبرموا حتى الآن عقوداً مع 102 من الباعة، وعملية التوزيع تتم عبر القرعة.

وبيّن خضر أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار الباعة الذين استأجروا حرم المحال ضمن السوق القديم لوضع البسطات دون امتلاكهم للبطاقة، وقال: "يحقهم لهم تقديم الطلبات للجنة وافتتاح محل ضمن السوق الجديد".

ويحق لـ 23 شخصاً آخر تقديم الطلبات لاستلام محال ضمن سوق الخضار الجديد.

وباشر عدد من الذين أبرموا العقود مع بلدية الشعب لمدّة 5 أعوام، بنقل البضائع إلى السوق الجديد تدريجياً، كما باشرت بلدية الشعب بتنظيف السوق من الأتربة والقمامة.

وبدورها باشرت لجنة الخدمات وضابطة بلدية الشعب بتنظيف السوق القديم من مخلفات البسطات وترميمه وإزالة الشوادر والرصيف المخالف تحضيراً لمده بالإسفلت.

وأوضحت في تصريح سابق لوكالتنا الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في مدينة قامشلو زوزان إبراهيم بأنه سيتم تغيير الصفة التنظيمية لمحال الخضار القديمة، وباستطاعة مالكيها تغيير صفاتها كيفما أرادوا وسوف تتم مساعدتهم في تغيير التراخيص الإدارية.

(أ ب)

ANHA