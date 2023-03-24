يسلط المسلسل المؤلف من 15 حلقة ومن إخراج، نومان غيت وهاشم آيدمر؛ وإنتاج كومين فلم روج آفا، الضوء على الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2018 بعد نحو 6 أعوام على انطلاق ثورة 19 تموز في شمال وشرق سوريا عام 2012.

ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية ضمن ثورة 19 تموز، والارتباط الوثيق بالوطن عبر قصة عائلة تمتد جذورها إلى أيام الشيخ سعيد بيران (1925) إلى اليوم.

ويشارك في المسلسل نحو 20 شخصية محورية ونحو 1000 كومبارس.

وستعرض فضائية RONAHI TV المسلسل بدءاً من 2 نيسان/إبريل المقبل كل يوم أحد، وذلك في الساعة 22.00بتوقيت روج آفا، وفق إدارة الفضائية.

ونشرت وكالتنا بتاريخ الـ17 من كانون الثاني الماضي، تقريرا مفصلا عن مسلسل "Evina Kurd"وتحضيراتها، ومضمونه.

(كروب/ف)

ANHA