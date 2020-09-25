قريباً.. خطوة لمشفى القلب والعين ستوفر تكاليف باهظة عن كاهل مرضى العين

كان جميع المرضى في إقليم الجزيرة، يجبرون على السفر إلى المحافظات السورية أو باشور" جنوب " كردستان، لإجراء عملية تصحيح النظر، بواسطة تقنية "الليزر" نظرًا لعدم توفر جهاز إكزايمر ليزك في المشافي، ما يكلف مصاريف باهظة للسفر، إضافة إلى تكلفة العملية.

وفي مسعى من الإدارة الذاتية إلى تقديم الخدمات للمواطنين، وفي كافة المجالات، عملت هيئة الصحة على افتتاح مشفى تخصصي للقلب والعين في مدينة قامشلو.

وتستعد إدارة المشفى، وخلال مدة قصيرة من الآن، تفعيل جهاز إكزايمر ليزك في المشفى، ليكون أول جهاز في إقليم الجزيرة.

الدكتور مصطفى عبد الكريم اختصاصي في طب العيون، أوضح أن الكادر الطبي باشر التدريب على جهاز إكزايمر ليزر(ليزك)، بإشراف أطباء وافدين من مدينة حلب، متخصصين في طب العيون وجراحتها، ومتمكنين من العمل على الجهاز.

وبيّن مصطفى أن المهندسين المختصين هيئوا الجهاز ليصبح في جهوزية تامة للتشغيل، وأن التدريب الذي سيخضع له الأطباء سيستغرق مدة قصيرة عقب عدة جلسات.

هذا ويعد جهاز إكزايمر ليزر(ليزك) من أحدث ما توصل إليه العلم في معالجة العيوب الانكسارية للعين، وفيه يتم استخدام أشعة الليزر فوق البنفسجية ذات الموجة المنخفضة بهدف تعديل سطح القرنية، وبالتالي تغيير القوة الانكسارية بها، وتعمل هذه الأشعة على إزالة طبقات من أنسجة القرنية بدقة بالغة وبطول وعمق محددين تحديدًا دقيقًا.

وأشار عبد الكريم إلى أنه في أقرب وقت سيصبح الجهاز قيد العمل، وأن عملية ليزر(ليزك) تصنف كعملية تجميلية، الهدف منها التخلص من النظارة والعدسة الطبية.

ويتميز قسم العين وجراحتها بوجود أجهزة حديثة كجهاز (الأوتو)، وجهاز(الفاكو) لإزالة المادة البيضاء من العين، وجهاز(أوسيتي) لتصوير شبكية العين، وجهاز (طبوغرافية القرنية)، بالإضافة إلى جهاز (الساحة البصرية)، وجهاز (قياس عدسة العين).

وافتتح مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو، ودخل في الخدمة بالتزامن مع الذكرى التأسيسية للإدارة الذاتية في 21 كانون الثاني، لخدمة المواطنين الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات القلب والعين، وبأسعار رمزية.

(لـ د/أ ب)

ANHA