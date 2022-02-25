قريباً.. انطلاق مهرجان أدب وفن المرأة بدورته السابعة في قامشلو

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، المصادف لـ 8 من آذار/ مارس من كل عام، تنظم هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة مهرجاناً خاصاً بمهارات المرأة (الفنية، والتشكيلية، واليدوية، والأدبية والشعرية) على مستوى شمال وشرق سوريا، هو مهرجان أدب وفن المرأة.

تستعد هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة لإقامة مهرجان أدب وفن المرأة هذا العام بدورته السابعة، تحت شعار "المرأة زهرة ربيع الثقافة"، وذلك في الأول والثاني من شهر آذار المقبل، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، وعلى مستوى شمال وشرق سوريا وخارجها.

كان مهرجان أدب وفن المرأة، قد انطلق بدورته الأولى عام 2016، في مدينة قامشلو، بهدف دعم وتطوير مهارات المرأة، وتشجيعها على كسر القيود المفروضة عليها من الناحية الثقافية والفنية والأدبية، وتمكينها من التعبير عن ثقافتها.

شروط الانضمام إلى المهرجان

في هذا الصدد، نوّهت عضوة اللجنة التحضيرية لمهرجان أدب وفن المرأة بدورته السابعة، بوطان هوشي، إلى تحضيراتهم لفعاليات المهرجان، بالقول: "تأخرنا عدة أيام في الاستعداد والتحضير لأعمال المهرجان نتيجة الوضع الأمني الذي شهدته المنطقة في الفترة الأخيرة، ولكن على الرغم من ذلك، فإن معظم التحضيرات للمهرجان قد شارفت على الانتهاء".

ووضعت اللجنة التحضيرية التي تشارك فيها (هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، ولجنة الأدبيات، وحركة الهلال الذهبي) شروطاً للانضمام إلى المهرجان، وهي (ألا يقل عمر المشاركة عن 18 عاماً، وتقبل النصوص باللغات الكردية والعربية والسريانية، كما تقبل المشاركات بإحدى الأجناس الأدبية التالية "القصة والشعر والمقالة الأدبية"، ولا يجوز الاشتراك إلا في مجال أدبي واحد فقط، وأن يكون العمل مكتوباً ومنضداً على الكمبيوتر).

ومن بين شروط القبول أيضاً، ألا تكون النصوص منشورة سابقاً، وألا تكون مترجمة من لغة أخرى، وأن يراوح عدد كلمات القصة والمقالة ما بين 1500 حتى 2000 كلمة، والشعر صفحتان.

مشاركة واسعة للمرأة العربية ضمن المهرجان

عضوة اللجنة التحضيرية للمهرجان، بوطان هوشي، بيّنت أن نسبة المشاركة في المهرجان لهذا العام أكبر من الدورات السابقة، حسب ما أظهرته النتائج الأولية، وقالت: "إلى الآن نلاحظ طلبات مشاركة واسعة للأعمال اليدوية للنساء من مدينة منبج والرقة والطبقة، وهذا ما يؤكد لنا إرادة وعزيمة المرأة العربية في تلك المناطق بالانضمام إلى ركب الثورة الثقافية للمرأة في شمال وشرق سوريا".

وأشارت بوطان هوشي إلى أن مهرجان أدب وفن المرأة السابع، سيرعى قصائد شعرية وأدبية باللغة السريانية، بما يحقق النتائج المرجوة من المهرجان وأهداف إطلاقه.

يسعى المهرجان إلى إظهار التنوع الثقافي الذي تتميز به شمال وشرق سوريا، ودور المرأة البارز في حماية التراث الثقافي الخاص بكل مكون من الصهر والانحلال، فمن خلال المهرجانات يعبّر الإنسان عن ثقافته وفنه، كما يشارك أعماله مع الآخرين، لا سيما أن هذه الأعمال تدعم المرأة معنوياً أكثر منه مادياَ، وتشجعها على تنمية مهاراتها وتحفيزها على تطوير ما تحترفه، بحسب عضوة اللجنة.

ومن المقرر أن يعرض في المهرجان بدورته السابعة (لوحات فنية وتشكيلية، وأزياء فلكورية كردية وعربية وسريانية، وأدوات تراثية لمكونات شمال وشرق سوريا، وأعمالاً يدوية، ومعرضاً للصور الفوتوغرافية، وعروضاً مسرحية وأفلاماً سينمائية)، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الفرق الغنائية والفنية من مختلف المكونات في المنطقة، إلى جانب إلقاء قصائد شعرية، وقصص قصيرة.

تكريم الفائزات

وأوضحت بوطان هوشي أن فعاليات اليوم الأخير من المهرجان سيتخللها تقديم جوائز تقديرية للفائزات، واقتناء الأعمال اليدوية والتشكيلية الأكثر تألقاً في المهرجان من قبل هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة وشمال وشرق سوريا.

برنامج فعاليات المهرجان

بحسب اللجنة التحضيرية، فإن برنامج فعاليات المهرجان الذي سيبدأ في الأول من آذار/ مارس، في تمام الساعة الـ 12:00 ظهراً بمركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، هي كالتالي:

اليوم الأول: "كلمة للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، وكلمة اللجنة التحضيرية للمهرجان، ورقص فلكلوري للمكون السرياني، وفقرة أدبية للمكون السرياني، وقصة قصيرة للمكون الكردي، ومسرحية باللغة العربية، وفقرة غنائية للمكون الكردي، وعرض فيلم".

أما اليوم الثاني، فسيتم فيه تقديم عرض فني للقصة القصيرة باللغة الكردية، وفقرة أدبية باللغتين الكردية والعربية، وفقرة غنائية، ومسرحية باللغة الكردية، ورقص فلكلوري كردي.

(ي م)

ANHA