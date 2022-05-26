يقام مهرجان كوباني الأدبي في مركز باقي خدو للثقافة والفن، والذي تنظمه دار آفا وبرعاية هيئة الثقافة في إقليم الفرات بمدينة كوباني تحت شعار "في الذاكرة ما يكفي أن ينسى إن لم يدوّن" في الـ 17 من حزيران/ يونيو المقبل ولغاية الـ 23 من الشهر نفسه.

يتضمن المهرجان فعاليات عدة أبرزها أربع مسابقات أدبية في القصة القصيرة، والشعر باللغتين الكردية والعربية، وكذلك ستقام محاضرات، ونقاشات، وأمسيات أدبية وحفلاً لتوقيع بعض الكتب.

حول المهرجان وأهميته قال الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن بإقليم الفرات زياد علي إن "هذا المهرجان مهم وخاصة بالنسبة لكتّابنا من الجيل الشاب الذين هم بأمس الحاجة إلى هكذا نوع من المهرجانات الأدبية، التي تتيح لهم مجال المشاركة في اختبار قدراتهم الأدبية".

عن الأسباب التي دفعتهم إلى القيام بمهرجان كهذا قال زياد علي: "حان الوقت لنحيي جذور الثقافة من جديد".

وهذه هي الدورة الأولى للمهرجان حيث سيقام المهرجان سنوياً في مدينة كوباني، وأطلق عليه هذا العام مسمى "شاهين سوركلي" تكريماً للشاعر الكردي شاهين بكر سوركلي.

شاهين بكر سوركلي هو شاعر كردي هاجر من كوباني وقطن في استراليا، وحصل على جنسيتها وبقي هناك، وله العديد من المؤلفات الشعرية باللغة الكردية.

(ن ك/ك)

ANHA